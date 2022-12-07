وزير الخارجية الأمريكي: لم نشجع الأوكرانيين على استهداف الأراضي الروسية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها لم تُمّكن أوكرانيا من تنفيذ ضربات داخل روسيا، بعد سلسلة من الهجمات بطائرات دون طيار استهدفت منشآت مرتبطة بالجيش في عمق الأراضي الروسية، وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في تصريح صحفي: «لم نشجع الأوكرانيين ولم نسمح لهم باستهداف الأراضي الروسية»، وفقا لصحيفة «جارديان البريطانية».

موسكو تندد بالهجمات الأوكرانية

ونددت موسكو خلال اليومين الأخيرين، بهجمات أوكرانية على مهابط عسكرية، حيث استهدفت مهبطان على بعد مئات الكيلومترات من الحدود، ووصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، هذه الهجمات بأنها عامل خطر، مضيفاً أن تدابير ضرورية ستتخذ، فيما لم تعلن أوكرانيا بشكل مباشر مسؤوليتها عن الهجمات، لكنها احتفت بها.

الكرملين: الهجمات الأوكرانية عامل خطر

وذكرت صحيفة «كومرسنت»، الروسية أن أوكرانيا استخدمت مسيرات سوفيتية من طراز «تو 141»، في استهداف قاعدة إنجلز، التي تضم قاذفات استراتيجية، وتقع على مسافة 500 كيلومتر من أقرب حدود أوكرانية، وأسفر هجوم، صباح أمس بمسيرة أيضاً في منطقة مهبط كورسك، قرب الحدود الأوكرانية، عن حريق في مخزن للوقود.