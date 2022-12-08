حظك اليوم برج الحمل الخميس 8-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحمل بالقوة والصلابة في مختلف الأمور التي تواجهه فهو يحب أن يفكر جيدا قبل أن يتخذ أي قرار ويرى أن ذلك الأنسب له لاتخاذ قراره المناسب، كما أنه لديه قلب طيب رغم هيئته الجامدة الجافة فهو شديد التسامح في حقه بمختلف المواقف التي تواجهه.

مواصفات برج الحمل

ولدى مولود برج الحمل شهامة كبيرة مع أحبائه تجعله يقف بجوار كل من يحتاجه فهو مخلص في كل مجالات حياته وعمله، كما أنه يحب عمله بدرجة كبيرة لكنه يفضل أن يكون يكون دقيق في كل أمور حياته كما أنه خجول لدرجة كبيرة ويكره أن يكون وسط جمع من الأفراد.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤادن خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

اكتمال القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالحيوية في التعامل مع الآخرين، وتكون على علاقة وثيقة مع رؤسائك في العمل وزملائكك مما يعود بالنفع عليك في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تعدك بالسعادة وبقضاء أوقات حلوة وتحسن التعبير عن مشاعرك في حياتك العاطفية.