حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 7-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان يهتم بالأشخاص من حوله ويتمسَّك بهم ويخلص لهم كثيراً، فهو يحب الصدق ويكره الخيانة بدرجة كبيرة، كما أنه لديه حدس قوي يمكنّه من كشف نوايا وأسرار الأشخاص من حوله.

مواصفات برج السرطان

وأبرز عيوب برج السرطان أنه قد يتبدل مزاجه إلى الأسوأ خلال لحظات في حال شعر بعدم التقدير لعاطفته، ولكن بمجرّد حصول أمر يسعده يعود مزاجه إلى الأفضل خلال لحظات أيضاً، كما أنه يرى الجانب السلبي في الأمور التي تحدث معه.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان كما يلي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تنخفض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك ويمكنك اليوم أن تستسلم للكسل لتأخذ حقك من الراحة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل للوحدة ولمراجعة نفسك وحياتك، وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة، فقط حافظ على الكتمان وكن على وفاق مع أحبائك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.