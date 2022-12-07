حظك اليوم برج القوس الأربعاء 7-12-2022 عاطفيا ومهنيا

الشجاعة من أهم ما يميز مولود برج القوس، فهو لا يخاف لومة لائم ويقول الحق في أي مكان وأمام أي شخص مهما كلفه ذلك، فهو لا يهدأ حتى ينطق بكلمة الحق التي ترجع الحقوق لأصحابها وترد المظالم لأصحابها، ومولود برج القوس شخص طيب القلب يعرف عنه الوفاء والإخلاص والصدق، وهو صاحب جيد لا يترك صاحبه في الفرح او الحزن ويقف بجانيه كثيرا في أي موقف يمر به، كما أنّه لا يتوقف عن تقديم الدعم لكل من حوله من الأصدقاء أو أفراد أسرته وأحبابه أيضا.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج القوس

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تتسرع مهما تعرضت لضغوط أو عوامل جاذبة، واطلب وقتا من أجل أن تفكر جيدا، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج القوس

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم مما يتسبب في غضبك و يثير أعصابك، وقد يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو شراكة، ولكن يجب أن تنتظر قليلا وتفكر في قرارك الذي يترتب عليه الكثير من الأشياء فيما بعد حتى لا تندم، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي.