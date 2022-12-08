حظك اليوم برج الثور الخميس 8-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور هو أحد الأبراج الترابية، ويبدأ من 21 أبريل حتى 20 مايو، كما أنه يتنافر مع الأبراج الهوائية والنارية كالحمل والجوزاء، وهو كسول بدرجة كبيرة فهو يكره أن يبذل مجهود كبير في الحياة والعمل كما أنه يحاول أن ينجز مهامه رغم كسله ويسيطر على التحديات التي تواجهه.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بشخصيته القوية فهو صبره طويل وهمته عالية، كما أنه يحب العمل ومخلص في أدائه لأعلى درجة فهو يتجنب أن يتعرض للنقد من زملائه وواثق في قدراته بدرجة كبيرة، وأبرز نقاط ضعفه العند فهو يحب أن ينفذ آرائه مهما كانت الأمور من حوله.

وجاء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور على النحو التالي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اكتمال القمر في منزل المال يدعوك اليوم للحذر والتحفظ أمام بعض العروض التي تعرض عليها ولكنها قد تجعلك عرضة لمشكلات كبيرة وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تتحكم في انفعالاتك وكن مستعدا للاهتمام بمشاعر من حولك حتى تكون متوافق معهم بشكل كبير وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.