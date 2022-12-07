حظك اليوم برج الثور الأربعاء 7-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يسعى لتحقيق الأهداف، وهو من مواليد الفترة بين 21 أبريل إلى 20 مايو، ويتفق هذا البرج مع كل من الأبراج الترابيّة والمائيّة، ومولود برج الثور كسول بشكل كبير، كما أنه يواجه صعوبة في التركيز أغلب الوقت.

مواصفات برج الثور

يتميز مولود برج الثور بشخصيته القويّة الصلبة؛ فهو إنسان صبره طويل وهمته عالية، ونادراً ما يصاب بالإحباط أو اليأس، فهو يسعى لتحقيق أهدافه بشكل كبير لكي يكون الأفضل بحياته المهنية.

وجاء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد كما يلي:

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تظهر يقظة واستعدادا أكبر لتنظيم نفقاتك حتى تتجنب الخسارة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور

الوضع الفلكي قد يجعلك مشوشا وعليك أن تضاعف تركيزك وتحافظ على اللباقة وحاول أن ترى الجانب الجيد فيمن حولك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.