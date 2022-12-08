حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 8-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء اجتماعي بدرجة كبيرة ولديه قدرة كبيرة على التكيف مع مختلف الأوضاع التي تواجهه، وهو أحد الأبراج الهوائية ويقع في المرتبة الثالثة ضمن الأبراج الفلكية، ويحكم البرج كوكب عطارد.

مواصفات برج الجوزاء

ويتوافق مع مولود برج الجوزاء برج القوس والدلو كما أنه يحمل شخصيتين مختلفتين بداخله، فيمكن أن يكون شديد المرح في حياته ويتواصل مع أحبائه ويقضي أوقات سعيدة، لكنه قد يتحول للنقيض ويكون انطوائي بدرجة كبيرة قد تصل للجدية في التعامل مع غيره مما يزعج من يتعامل معه.

وحسب توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء كما يلي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

الشمس في مواجهة برجك مما يثير أعصابك، وعليك بالتماسك والمرونة والانتباه لحقوقك، ومن الممكن أن تطالب بحقوقك بشكل أكثر هدوءا حتى تكون أفضل بحياتك المهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اكتمال القمر في برجك قد يدفعك للغضب سريعا، عليك أن تكون أكثر هدوءا حتى تستطيع التعامل مع أحبائك دون أن تشعر بالضيق، أو تزداد الخلافات وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.