حظك اليوم برج السرطان الخميس 8-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان يتميز بالهدوء والخجل لكنه يغضب بشك كبير عندما يتحدث عنه أي شخص خلف ظهره فهو يكره الكذب والخيانة لأنه شديد الصدق في حياته وفي هذه الحالة يكون شديد القسوة ولا يغفر لمن يتحدث عنه.

مواصفات برج السرطان

ويميل مولود برج السرطان للاحتفاظ بأسرار حياته الخاصة ولا يطلع عليها احد، لذلك يشعر بالغضب عندما يتدخل أحد في حياته فهو كتوم بدرجة كبيرة ولا يحكي أموره إلا لأشخاص شديدة القرب منه، كما أنه لا يقع في الحب بسهولة ولا يفتح قلبه لأحد بسهولة.

ويأتي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد كما يلي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس والقمر متنافران في منزلي الصحة، لا تبعثر طاقتك وحافظ على صحتك وسلامتك وكن حريصا في تعاملاتك مع الغير حتى تحقق النجاح الذي تريده دون الالتفات لأحد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

اكتمال القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك بعدم الحديث عن أخبارك وخططك لذا عليك أن تكون أفضل في الكتمان حتى يتكمل ما تريده دون وقوع مشكلات.