في ذكرى رحيله الـ10.. عمار الشريعي يضع سمير صبري في ورطة بسبب «الغراب»

10 سنوات مرت على رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي، الذي رحل عن عالمنا 7 ديسمبر 2012، ورغم رحيله إلا أنه ما زال حيا في وجدان الجمهور العربي بأعماله الخالدة، التي أصبحت جزء من الذاكرة الموسيقية لأجيال عديدة، لكن لم تقتصر إسهامات الشريعي على مؤلفاته الموسيقية فقط، بل قدم للجمهور عددا من الفنانين الذين أصبحوا نجوما في عالم الفن.

روى الفنان الراحل سمير صبري في لقاء سابق مع الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، أن عمار الشريعي كان له الفضل في دخوله عالم الأفراح، حتى أطلقوا عليه لقب «ملك الأفراح»، قائلا إنه كان يذهب إلى منزل «الشريعي» الذي كان يعزف على العود، بينما يغني «صبري» أغاني ليلى مراد ومحمد فوزي، وكانت تضم تلك الجلسات أسماء كبيرة من الفنانين أيضا محمد منير، سيد حجاب وعبد الرحمن الأبنودي.

عمار الشريعي أول من قدم سمير صبري في الأفراح

كانت البداية، عندما ذهب سمير صبري برفقة عمار الشريعي إلى أحد الأفراح التي كان يعزف فيها الأخير، وقدم «صبري» للجمهور، قائلا إنه سيقدم لهم أغنية، ووقتها ارتبك الفنان في هذا الموقف ليقترح عليه «الشريعي» غناء «بطلوا ده واسمعوا ده»، ليمازح بها العريس الذي كان صديقا له.

وتابع سمير صبري: «بمجرد ما بدأت غناء الغراب يا واقعة سودا جوزوه أحلى يمامة، غضبت والدة عريس، وقالتلي (ابني غراب؟ العروسة هي اللي حداية)، لترد عليها والدة العروس وتسبها، وحاولت أشرح لهم وأنا على المسرح أن الأمر مجرد مزحة، لكن تطور الواقعة إلى مشاجرة بين والدة العريس ووالدة العروس، لكن عمار استمر في عزف الأغنية، حتى هدأ الحضور السيدتين».

عمار الشريعي يغني «بطلوا ده واسمعوا ده» مع سمير صبري في زفافه

لكن سمير صبري لم ينس الموقف، حيث قام في فرح عمار الشريعي على الإعلامية ميرفت القفاص، بغناء الأغنية نفسها التي سببت الأزمة في الفرح، قائلا: «هغني الأغنية اللي هو أوحى لي غنائها في الأفراح»، وسط ضحك الحضور، حتى إن «الشريعي» نفسه شاركه غناء الأغنية.