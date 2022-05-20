سر لقب «ملك الأفراح» لـ سمير صبري.. حكاية بدأها عمار الشريعي

حالة من الحزن سيطرت على محبي الفنان سمير صبري بعد وفاته اليوم عن عمر يناهز الـ86 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض الفترة الماضية، إذ عانى من مشاكل في القلب، وظل فترة طويلة في المستشفى قبل خروجه منه الأيام الماضية، وعودته إلى منزله.

مسيرة فنية طويلة قدمها الفنان سمير صبري في السينما والدراما المصرية، إذ شارك مع الكثير من الفنانين والفنانات كما أنه حصل على ألقاب كثير منها «ملك الأفراح».

سر تسميه سمير صبري بـ ملك الأفراح

وكشف الفنان «سمير صبري» عن سر تسميته بلقب «ملك الأفراح» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر قناة «الحياة»، موضحا أن سبب هذا اللقب الموسيقار عمار الشريعي وذلك عندما ذهب معه فرح ما: «كنت دايما مع عمار في بيته وكان بييجي منير والأبنودي وكبار النجوم، فمرة روحنا فرح وأنا كنت قاعد في الكواليس من ورا وبعزف وبعدين وسط الفرح قال الشريعي معانا الفنان سمير صبري».

وتابع الفنان سمير صبري أنه منذ تلك اللحظة بدأ يتعرف على طبيعة الأفراح ويزرع البهجة بها، حتى أطلق الجمهور عليه «ملك الافراح»: «عرفت طبيعة الأفراح ازاي فاستعملت اللي كنت بستعمله في البرامج، فبقيت اكلم أم العروسة وأم العريس وأنزل العروسة من الكوشة وكدا يعني بقيت بعمل بهجة في الأفراح، فعشان كدا سموني ملك الأفراح».

الأزمة الصحية للفنان سمير صبري

يذكر أن «صبري» أصيب بأزمة صحية كبيرة الفترة الماضية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات وكان يستعد لإجراء عملية قلب مفتوح، ولكن الأطباء أجلوها لأن حالته الصحية غير مستقرة، وبعد تحسن حالته الصحية خرج من المستشفى الأيام الماضية إلى أحد الفنادق للإقامة بها، حتى فاجأنا صباح اليوم بخبر رحيله.