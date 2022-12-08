نصائح مهمة لحماية أسرتك من الأمراض المعدية.. بينها الابتعاد عن التدخين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج «وعى» للتنمية المجتمعية أن العدوى الفيروسية مثل «فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي أ» تنتقل عن طريق الطعام والشراب الملوث خاصة تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، لافتة إلى أن الأمراض المعدية يمكن الوقاية منها عن طريق النظافة واتباع العادات الصحية السليمة.

وأضاف «التضامن» في تقرير صادر عنها، أن عدوى الالتهاب بفيروس «الكبد بي B»، «سي C» تنتقل عن طريق نقل الدم واستخدام الإبر والآلات الجراحية وأدوات الحلاقة وفرش الأسنان الملوثة، ومن الأم الحاملة للفيروس إلى الجنين، مشيرة إلى أن الإصابة بفيروس «الكبد B»، «سي C» تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

- التهاب الكبد المزمن أو تليف الكبد أو سرطان الكبد.

ولفتت إلى أنه يتوفر تطعيم خاص للوقاية من فيروس الالتهاب الكبدى (بي) B ، ويعطى على ثلاث جرعات للأطفال والبالغين، كما يمكن الوقاية من الإصابة بفيروسات الالتهاب الكبدى (بي) B، (سي) عن طريق استخدام السرنجات المعقمة مرة واحدة فقط وعدم استعمال أدوات الغير «الأمواس وفرش الأسنان» والتأكد من تعقيم وأدوات علاج الأسنان.

خطوات حماية الأسرة من الأمراض المعدية

وأشارت التضامن إلى أنه يمكن نفسك وأسرتك من الأمراض المعدية بالنظافة الشخصية والسلوك الصحي السليم من خلال اتباع الخطوات التالية:

- غسل اليدين بالماء والصابون، خاصة بعد إستعمال دورة المياه، وقبل إعداد الطعام، وقبل وبعد تناوله.

- استخدام فوطة نظيفة للتنشيف الجيد.

- غسل الوجه يوميا بإستمرار، والاستحمام ثلاث مرات فى الأسبوع على الأقل.

- تنظيف الأسنان بالفرشاة النظيفة والمعجون صباحاً ومساءاً وبعد الأكل.

- الحفاظ على نظافة الشعر وتمشيطه.

- عدم استخدام ملابس الآخرين أو أدواتهم الشخصية مثل الفوطة وفرشاة الأسنان وأمواس الحلاقة.

- الابتعاد تماماً عن التدخين لأنه يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة للمدخن والمحيطين به.