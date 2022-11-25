مهندس مصري بأمريكا لـ«مصر تستطيع»: ابتكرت تقنية «فاطمة» لاكتشاف سرطان الكبد بالأشعة

قال الدكتور مهندس محمد شورى، الرئيس التنفيذي لشركة رائدة في مجال برمجيات الأشعة التشخيصية بأمريكا، إنه ابتكر تقنية سمّاها «فاطمة» نسبة إلى والدته، تمكن من قراءة التحاليل الطبية بشكل تكنولوجي لمعرفة سرطان الكبد والتي تستعصي على أكبر الأطباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «والدتي من صغري وهي تحرص على تعليمي وهي من شجعتني للتعلم حتى الوصول للدكتوراه، ومنذ نحو 4 سنوات تعبت ودخلت المستشفى، واكتشفنا مصادفة إصابتها بفيروس سي، وأخبرنا الأطباء أنها مصابة بالمرض منذ نحو 10 سنوات ولم يكتشف ومعنى ذلك أن حالتها لم تشخص بشكل سليم».

شورى: التهاب الكبد الوبائي يسبب سرطانا

وتابع: «التهاب الكبد الوبائي عندما لا يعالج ولا يكتشف يسبب تليفا بالكبد الذي يسبب سرطان الكبد فيما بعد، وأخبرتها بالحالة إلا أنها قالت إنها سليمة وليس بها أي شيء، وكنت على يقين أنها ستصاب بالسرطان بعد ذلك، وهو ما حدث بعد عامين، وهو صعب الشفاء منه للغاية».

واستطرد: «في 15 مارس 2021 أخبرتني الأسرة بضرورة العودة إلى مصر لزيارة والدتي، وكانت آخر رحلة لي لمصر، وسحبها المرض اللعين من حياتي، وكان لابد أن أفكر في شيء وفي صدقة جارية على والدتي، وفي هذا الوقت كنت أعمل على تكنولوجيا تستطيع أن تقرأ التحاليل الطبية وتحللها بالذكاء الاصطناعي وتكتشف الأمراض التي لا يمكن للأطباء الكبار اكتشافها، ورصدت هذا الموضوع لأمي وسمّيت التكنولوجيا باسم فاطمة».