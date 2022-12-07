«قواعد الفقه الكلية».. ندوة بأكاديمية الأوقاف الدولية لأئمة الجزائر

عقدت وزارة الأوقاف محاضرات اليوم الثاني للدورة العلمية المتخصصة لأئمة وقيادات دولة الجزائر الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الدور الريادي للوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

قواعد الفقه الكلية

وعقدت المحاضرة الأولى للدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بعنوان «قواعد الفقه الكلية»، لعدد 5 علماء من أئمة الجزائر، وقدم لهذه المحاضرة الشيخ هيثم محمد رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي

وفي محاضرته، رحب الدكتور هاني تمام بضيوف مصر من أئمة وقيادات وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، وبزملائهم المصريين، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبأكاديمية الأوقاف الدولية التي تعد صرحًا علميًّا متميزًا لنشر الفكر الوسطي المعتدل المستنير داخل مصر وخارجها.

وأكد أن قواعد الفقه الكلية وضعت لضبط الفروع الفقهية المنتشرة في علم الفقه ومن يكون على دراية منضبطة بقواعد الفقه الكلية يستطيع من خلالها أن يتعرف على أحكام الجزئيات، وأن يضبط أحكام الفقه، ومن هذه القواعد قاعدة «الأمور بمقاصدها»، وتهدف هذه القاعدة إلى ربط الأعمال بالنية.

وأوضح أن قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، من أهم القواعد الفقهية التي تدل على عظمة هذا الدين، وهي منبثقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وأن مضمون القاعدة هو النهي عن الإضرار بالناس كل الناس، فالشريعة تنفي الضرر والإفساد، وذلك يكون بمنع وجوده أصلًا، أو برفعه وإزالته بعد وجوده.