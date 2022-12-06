مصر العامرة ببيوت الله.. الأوقاف: افتتاح 1200 مسجد خلال 2022

أعلنت وزارة الأوقاف عن تحقيق أرقام قياسية متعددة في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة الوزارة أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، التي تبلغ خلال هذا العام 1200 مسجد.

إجمالي افتتاح المساجد

وبلغ إجمالي المساجد التي تم افتتاحها في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 9/ 12/ 2022م 3116 مسجدًا، منها 2712 مسجدًا جديدًا، و404 مساجد صيانة وتطويرًا.

إحلال وتجديد المساجد

وبلغ إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 9600 مسجد؛ بتكلفة تزيد على عشرة مليارات ومائتي مليون جنيه.