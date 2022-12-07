مدبولي: السيسي وجه بالإسراع في تطبيق الرخصة الذهبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّه فيما يخص ملف الاستثمار فقد تمّ الدفع في خلال هذا العام بالعديد من القرارات والإصلاحات والقوانين التي شجعت بشكل كبير على جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة العام الماضي، وهو أعلى رقم تمّ تحقيقه من 15 عامًا، وتهدف الدولة لمضاعفة هذه الأرقام، ويجري حل مشكلات المستثمرين بصورة جيدة جدا.

8 مشروعات حصلت على الرخصة الذهبية حتى الآن

وأشار إلى أنَّ الرئيس وجه بالتفعيل والإسراع من تطبيق الرخصة الذهبية، وتمّ تشكيل لجنة لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية لوضع ضوابط للمشروعات التي تحصل على الرخصة الذهبية، وتم اعتماد 8 مشروعات بالفعل بصورة مبدئية.

إطلاق منصة الكترونية مختصة بالرخصة الذهبية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه بمؤتمر صحفي يعقده الآن، أنَّ من يرغب بالتقدم للحصول على الرخصة الذهبية يتقدم بشكل مباشر للحصول على الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء من أجل التسريع بالإجراءات، واللجنة المعنية تجتمع بصورة أسبوعية أو كل أسبوعين على الأكثر، لاستخراج الرخصة في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وتمّ إطلاق منصة الكترونية مختصة بالرخصة الذهبية.