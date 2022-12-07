مدبولي: مصر تتأثر بتداعيات الأزمة العالمية.. ونفذت عدة إجراءات لدعم المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن العالم يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية ومصر جزء لا يتجزأ من هذا العالم وتتأثر بالأزمة العالمية، موضحًا أنَّ الحكومة لديها رؤية مع الأزمة الاقتصادية، إذ أعلنت الحكومة مسبقا مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تصل لـ100 إجراء وكانت موزعة على 5 محاور رئيسية، أولها تمكين القطاع الخاص، وكيفية إعطاءه المساحة الأكبر خلال الفترة المقبلة، والمحور الثاني هو تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات بصورة كبيرة من أجل مواجهة التحديات.

خطة لخفض الدين وترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتنشيط البورصة المصرية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بمؤتمر صحفي يعقده الآن، أنَّ الأمر الثالث هو تبني خطة واضحة لخفض الدين وترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وتم تخطي نصف المستهدفات، وتمّ تنفيذ أكثر من 50 إجراءً من 100 إجراء تم تحديده من قبل والأغلبية منهم كانت حول تمكين القطاع الخاص.