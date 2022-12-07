مدبولي: أداء البورصة «إيجابي» حاليا مقارنة بالفترة السابقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن مصر أنجزت الوثيقة الخاصة بالقطاع الخاص وتم عرضها بالمؤتمر الاقتصادي، ومجلس الوزراء أقرها بصورة نهائية وبدأت الإجراءات في الاعتماد بصورة رسمية ويتمّ إعلانها كوثيقة الدولة تلتزم بتنفيذها على مدار الـ3 سنوات لـ5 سنوات المقبلة، هذا فيما يخص القطاعات التي تم التوافق عليها مع كل المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحديد القطاعات التي تتركها الدولة للقطاع الخاص والقطاعات التي تتواجد الدولة بها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بمؤتمر صحفي يعقده الآن، أنَّ الوثيقة كان هناك توافق بنسبة 70% عليها قبل طرحها للحوار المجتمعي مع القطاع الخاص، واليوم تجاوزت نسبة التوافق 85%، موضحًا أنَّ أداء البورصة المصرية يشهد شكلًا إيجابيًا عن الفترة السابقة، وذلك في إطار القرارات التنظيمية التي اتخذتها الدولة من أجل تعافي وتنشيط السوق وأعلنت الدولة عن خطة للاستفادة من أصولها من خلال طروحات تطرح الربع الأول من العام المقبل أو مجموعة من المشروعات التي يدخل بها الحكومة مع القطاع الخاص بشراكة لتوفير عملة أجنبية ورفع كفاءة الأصول.