مدبولي: الدولة تتحمل أعباء كبيرة لتخفيف وطأة الأزمات العالمية على المواطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحمل الدولة أعباء كبيرة للتخفيف «قدر الإمكان» من وطأة التداعيات السلبية للأزمات العالمية على المواطنين، مشيرا خلال اجتماع الحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، إلى بذل جهود كبيرة لتوفير السلع للمواطنين، بالإضافة للمتابعة اليومية لجهود الوزارات المعنية في توفير مختلف أنواع السلع، بالتنسيق مع الاتحادات والغرف التجارية المختصة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى عدد من الفعاليات المهمة، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، وأبرزها القمة المصرية الأردنية في القاهرة مؤخرا، مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأشاد خلالها الرئيس بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وما شهدته من تقدم على مختلف الأصعدة، ما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي، أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق.

وفي كلمته، أشار مدبولي إلى افتتاح الرئيس السيسي لمدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، وتفقد قرية الحصص في مركز شربين، وهي إحدى قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وما تخللها من فعاليات ولقاءات ودية مع الطلاب والشباب.

وأوضح أن «مدينة المنصورة الجديدة واحدة من مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها، وتعتبر واحدة من شرايين التنمية الحيوية»، معتبرا أن زيارة الرئيس للمدينة ذات دلالة قوية على الاهتمام الشديد من الدولة المصرية بإنشاء المدن الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية المضطردة، وتوفير فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن تفقد الرئيس لمشروعات «حياة كريمة» يقدم رسالة قوية بأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالعمران القائم، والقرى القديمة، بجانب العمل بشكل أساسي على توفير متطلبات الحياة الكريمة لكل الأهالي في القرى المصرية، الذين تصل أعدادهم إلى 60 مليون مواطن.

ووجه رئيس الوزراء الشكر إلى وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظة الدقهلية، وجميع الجهات المشاركة في إقامة هذه المشروعات المهمة، وعلى كل الجهد المبذول في سبيل إنجازها على أعلى مستوى من الجودة والتميز.

وانتقل مدبولي إلى الحديث عن تشريف الرئيس لافتتاح محور التعمير في الإسكندرية «محور أبو ذكري»، مؤكدا أنه يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة تفتح آفاقا تنموية جديدة في غرب الإسكندرية بالكامل، ويزيد من حيزها العمراني، كما يربط ميناء الدخيلة بالطريقين «الصحراوي» و«الدولي الساحلي» ومدينة برج العرب، بالإضافة لكونه شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

وقال رئيس الوزراء إن «مهمة هذه المحاور، بالإضافة لمشروعات النقل الجديدة في الإسكندرية لم تعد تقتصر على تسهيل حركة المرور وتنقلات المواطنين، لكنها أصبحت شرايين جديدة تدعم جهود الامتدادات العمرانية المنظمة، والتجمعات السكنية الحديثة، وتوفر المزيد من فرص العمل، كما تربط المشروعات القومية الأخرى لتتكامل سويا في إطار الرؤية التنموية الشاملة للبناء والتعمير».

ووجه مدبولي الشكر إلى القوات المسلحة، ممثلة في الهيئة الهندسية، ووزارة النقل، على ما تحقق من إنجازات في المشروعات الحيوية تضاف لقائمة المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى تفقد الرئيس السيسي لمقر أكاديمية الشرطة، وحضوره اختبارات كشف الهيئة للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة في تأكيد ضرورة تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة عند انتقاء أفضل العناصر، وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن، والوفاء بالتطلعات الملقاة على عاتقه.

واختتم حديثه، بالإعراب عن سعادته لتوقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، وعدد كبير من الشركات العالمية، لفتح مقار لها في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها، من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية، ووجه الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع المسئولين القائمين على خروج هذه التعاقدات للنور.