رئيس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ المؤتمر الاقتصادي كان أحد أهم الإجراءات التي كان قد وجه بتنظيمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خرج بأكثر من 125 توصية، وكان رئيس الجمهورية قد وجه بوجود لجنة دائمة لمتابعة التوصيات وترجمتها لخطط تنفيذية، ولذلك تمّ إصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي وتنفيذها على الأرض، والقوام له هو القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين وليست الحكومة.

تشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار في مصر سنويا

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه بمؤتمر صحفي يعقده الآن، أنَّه تمّ إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا التي تتولى الاعداد للمؤتمر العالمي للتروّيج للاستثمار بمصر بالنصف الأول من عام 2023، وهذا المؤتمر سيعقد كل عام بصفة دورية للترويج للاستثمار بمصر.