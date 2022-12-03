نشرة التنسيقية.. مناقشة الهجرة غير الشرعية ولقاء هام مع وزير التعليم

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءاتها وجلساتها النقاشية وورش العمل والندوات مع المواطنين والأحزاب والمسؤولين الدوليين والقوى السياسية المختلفة، وإطلاق المبادرات المختلفة لكل الفئات، وأيضًا الاستماع للآراء والمقترحات ومناقشة التحديات.

وترصد «الوطن» آخر جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال تواجد أعضائها في الفعاليات المختلفة، واللقاءات الدورية مع المسؤولين سواء الداخل او الدوليين.

افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، منذ ساعات قليلة، في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، والذي صاحبه أيضا افتتاح جامعة المنصورة الجديدة وتكريم عدد من النماذج المشرفة من أبناء المحافظة في نادي شربين الرياضي وقرية الحصص بمركز شربين، كواحدة من نماذج قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.

واكدت التنسيقية، أن الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، كانت ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية والتطوير، وجذب وتشجيع الاستثمار.

وشارك من وفد التنسيقية؛ كلا من عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية، ومحمود القط وعمرو درويش، وطارق الخولي ومرثا محروس، ومحمود تركي، أعضاء مجلسي النواب الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو عبد الباقي وحسن هجرس ومحمود ألماظ وشادي الكردي ومحمود أبو خضرة ومحمد عبد الراضي والحسن العزاوي، أعضاء التنسيقية.

مائدة مستديرة عن الهجرة غير الشرعية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة تحت عنوان «الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بين الواقع والمستقبل»، بحضور سفير ألمانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية.

ودار النقاش في المائدة المستديرة حول الأطر الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والبدائل والحلول المستقبلية لمكافحتهم.

ضم وفد التنسيقية كل من النائبة النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد غنيم ونيفين إسكندر، أعضاء التنسيقية.

لقاء هام مع وزير التربية والتعليم

كما التقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ أيام قليلة بالدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في مقر التنسيقية بوسط البلد، لمناقشة خطة الدولة تجاه المراحل التعليمية المختلفة وأبرز التحديات التي تواجه الدولة والطلاب.

واستعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، استراتيجية وخطة الوزارة قائلا إن كل ما كان يهمه وقت بداية الدراسة هو عودة الطلاب بشكل منتظم للمدارس بعد سنوات الكورونا التي شهدت حالة من الركود، ما استوجب اتخاذ عدة إجراءات لإعادة الطلاب للمدارس كان من بينها اعتماد يوم الأنشطة وبدء تجربته على 25% من المدارس بمختلف إدارات الجمهورية مع بداية العام الدراسي وتم استكمال المرحلة الثانية بدخول نسبة 25٪؜ لينتهي الفصل الدراسي الاول بتطبيق يوم الأنشطة داخل 50٪؜ من المدارس.

وتحدث الوزير عن إعادة العمل بنظام أعمال السنة وعن امتحانات الثانوية العامة والتظلمات والمشروعات البحثية التي تمثل خطوة هامة في العملية التعليمية والتي تتماشى مع الصفات التي تتطلبها وظائف المستقبل

لقاء مع الأهالي في بني سويف

والتقى وفد التنسيقة، بأهالي قرية أبو النور ببني سويف، للتعرف على أهم المعوقات والتحديات التي تواجه أهالي القرية وتؤثر سلبًا على تجاوبهم مع برامج محو الأمية وارتباطها بفرص التنمية والتوعية، وذلك في إطار سعي التنسيقية ممثلة في منتداها للعدالة الثقافية المتضمن مبادرة محو الأمية إلى تحقيق تنمية مستدامة في القرية.

وتحدثت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، مع أهالي القرية حول التعريف بِالتَّنْسِيقِيَّةِ وأهدافها ودورها وأهداف المبادرة وتطوير وتدريب ورفع الوعي بالقرية وتحقيق فرص التنمية وبناء مواطن متعلم وواع ولديه فرصة عمل تتناسب مع طبيعة القرية.