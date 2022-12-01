«التنسيقية» تشارك في مائدة مستديرة عن «الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية، بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة، تحت عنوان «الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بين الواقع والمستقبل»، بحضور سفير ألمانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية.

وفد التنسيقية

ضم وفد التنسيقية، النائبة النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد غنيم ونيفين إسكندر، أعضاء التنسيقية.

الأطر الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كما شارك في اللقاء، عدد من ممثلي وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولين من منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، ونخبة من نواب البرلمان المصري بغرفتيه، وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني، المهتم بقضايا الهجرة وجرائم الاتجار بالبشر.

ودار النقاش في المائدة المستديرة، حول الأطر الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والبدائل والحلول المستقبلية لمكافحتهم.