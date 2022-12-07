مدبولي: 130 مليار جنيه من احتياطي الموازنة لاستيعاب آثار الأزمة العالمية السلبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين يقع على عاتق الموازنة وقدرات الدولة المالية، إذ تمتلك الدولة احتياطيات أكثر من 130 مليار جنيه أصبحت موجهة بالكامل لاستيعاب جزء من الآثار السلبية للأزمة العالمية، وهو الهدف الرئيسي للتعامل مع الأزمة الحالية، موضحًا أنَّ الدولة المصرية لديها التزامات ومحددات كثيرة، ولابد من التوازن في التصرف مع الأعباء حتى لا ينعكس الأمر على الأجيال المقبلة.

مدبولي: جميع السلع الأساسية متوفرة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه بمؤتمر صحفي يعقده الآن أنَّ الدول المتقدمة تحمل المواطنين الزيادات، ولكن الدولة المصرية تحاول تحمل الأمر عن المواطنين، مشددًا على اهتمام الدولة بدعم الفئات التي تحتاج للدعم بكل أشكاله، مع توفير السلع وتواجدها بكل مكان، مشددًا على أنَّ الحكومة توفر كل السلع الأساسية التي يطلبها المواطن حتى وقت الأزمة العالمية.