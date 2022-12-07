مدبولي: تشكيل لجنة عليا لتنظيم مؤتمر عالمي للتروّيج للاستثمار في مصر سنويا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية هو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة، وهو الأمر الذي تعمل عليه الحكومة بالتنسيق مع كل الجهات لتوفير العملة الصعبة الفترة المقبلة، خصوصًا أنَّ الفترة الحالية فترة استثنائية، مؤكّدًا أنَّ الأزمة العالمية الحالية الدولة المصرية لا يد بها، ولكن الحكومة مطالبة بحل التداعيات التي تنعكس على الداخل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه بمؤتمر صحفي يعقده الآن، أنَّه تمّ إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا التي تتولى الإعداد للمؤتمر العالمي للتروّيج للاستثمار بمصر بالنصف الأول من عام 2023، وهذا المؤتمر سيعقد كل عام بصفة دورية للترويج للاستثمار بمصر.

وتابع أنَّه ليس كل الخطوات التي تقوم بها الحكومة يجب الإعلان عنها، خصوصًا أنَّ بعض هذه الخطوات يجب إحاطتها بقدر من السرية وعدم الإعلان عنها إلا بعد تنفيذها على الأرض حتى لا يكون هناك تداعيات سلبية، مشددًا على أن توصيات المؤتمر الاقتصادي تمت إضافة أفكار من لشباب والمتخصصين وجار تنقيحها من أجل تنفيذها المرحلة المقبلة.