حبس معلم 4 أيام واستبعاد مديرة المدرسة في واقعة وفاة الطفلة ريناد بأسيوط

قررت نيابة قسم أول أسيوط، حبس معلم 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة الطفلة ريناد بالصف الخامس بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بحي غرب أسيوط خلال اليوم الدراسي، بعد استدعاء شهود الواقعة من زملاء وقيادات المدرسة.

وفاة تلميذة داخل الفصل

شهدت مدرسة عبدالله النديم الابتدائية بحي غرب أسيوط أمس الثلاثاء، واقعة وفاة ريناد سيد صلاح، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي أثناء اليوم الدراسي دون معرفة الأسباب.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الشاملة لإعداد تقرير من الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، بعد اتهام واضح من أسرة التلميذة للمدرسة بالتسبب في وفاتها جراء تعرضها لضرب مبرح على يد أحد المعلمين بالمدرسة.

التعليم تستبعد مديرية المدرسة

وقرر عبدالعزيز الزنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، استبعاد مديرة مدرسة عبدالله النديم الابتدائية، ومدرس على خلفية وفاة تلميذة بالمدرسة وإحالتهم إلى الشؤون القانونية بديوان المديرية للتحقيق، لحين صدور تقرير الطب الشرعي وقرارات النيابة العامة.

ابنتي تعرضت للضرب المبرح

وقال سيد صالح، والد الطالبة ريناد، إن إدارة المدرسة أبلغته بإصابتها بأنيميا حادة وتم نقلها إلى المستشفى، وعند الوصول إلى المستشفى تبين أن ابنته جثة هامدة، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق الموسع في الواقعة.