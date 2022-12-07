شروط شراء مدة تأمين في الشيخوخة والعجز والوفاة.. اعرفها

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بدء من الشهر المقبل ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه، وأن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

كيفية شراء مدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات على الموقع الرسمى لها، أنه يتم شراء مدة سابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعى حال توافر الشروط الآتية:

- أن تكون سنوات كاملة.

- ​أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.

- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لأحكام القانون.

- أن تكون سنوات كاملة.

- يتقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

- يكون النموذج من أصل وثلاث صور، وذلك أثناء فترة سريان التأمين عليه.

- يبدي المؤمن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها.

- سواء بطريقة السداد دفعه واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

- يقوم المؤمن عليه بالتوقيع على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط وفي حالة التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل.