أصحاب المعاشات يواصلون صرف مستحقاتهم لليوم الخامس على التوالي

يواصل أصحاب المعاشات صرف مستحقات شهر ديسمبر 2022 لليوم الخامس على التوالي، وذلك لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، بمنحة استثنائية تقدر بنحو 300 جنيه شهريا، دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم ليكون 1700

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه اعتباراً من أول شهر يناير المقبل 2023، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، لافتة إلى أنه سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أيضا بدءا من الشهر المقبل ليكون 10 آلاف و900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

8720 جنيها الحد الأقصى لمعاش المواطن المنتهي يناير 2023

ولفتت التأمينات الاجتماعية فى تقرير صادر عنها إلى أن الحد الأدنى لمعاش المواطن التي تنتهي خدمته شهر يناير المقبل 2023 سيصبح 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

14 مليونا و231 ألف شخص مؤمن عليه

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمى لها، إلى أن عدد المؤمن عليهم حتى الشهر الماضي وصل إلى 14 مليونا و231 ألفا و404 مواطنين.

وأوضحت التضامن أنه زيادة قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 117 مليار جنيه عام 2015 إلى ما يقارب 295 مليار جنيه عام 2022 أي أن المعاشات زادات بنسبة 152% حرصاً على تحسين جودة حياة أصحاب المعاشات والتخفيف من حدة آثار الأزمات الاقتصادية المتتالية، بخلاف العلاوة الاستثنائية التي تم صرفها.