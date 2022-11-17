للعمالة غير المنتظمة.. الأوراق المطلوبة للاستفادة من التأمينات الاجتماعية

يحصل الفرد على فوائد عديدة في حال انضمامه إلى مظلة التأمينات، لذلك تسعى العمالة غير المنتظمة إلى الاستفادة بها، من تأمين صحي ومعاش وغيره لهم، وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، الخطوات اللازمة لإلحاق العمالة غير المنتظمة بمظلة التأمينات.

خطوات إلحاق العمالة غير المنتظمة بالتأمينات

وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك خطوات لا بد من تحقيقها أولًا من أجل استفادة أصحاب العمالة غير المنتظمة من التأمينات الاجتماعية والالتحاق بها أولها تقديم نموذج رقم 1 لمكتب التأمينات الموجود في دائرة نشاط المواطن.

وأضاف: «هناك عدد من الأوراق التي يجب تقديمها لمكتب التأمينات حتى يضمن انضمامه للمظلة التأمينية.

- تقديم نموذج رقم 1.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وطلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

الأوراق المطلوبة

وقال الخبير القانوني، إن هناك بعض الأوراق التي يجب على العمالة غير المنتظمة تقديمها إلى مكتب التأمينات.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

- صحيفة البيانات الأساسية، في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.

- بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاشًا آخر.

- تقديم شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- تقديم تقرير لياقة طبية، صادر من الجهة الطبية المختصة أو صورة منه، وذلك عند بدء الاشتراك.