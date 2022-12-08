حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 8-12-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظوظ الأبراج الـ12، اليوم الخميس، وحذرت مواليد بعض الأبراج من بعض العكوسات التي قد تحدث لهم، وفق حظك اليوم.

وفي السطور التالية نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة وفق قول عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 8-12-2022 على الصعيد المهني

تمتلئ اليوم بالحيوية في التعامل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحمل 8-12-2022 على الصعيد العاطفي

تشعر بالسعادة اليوم، كما تقضي أوقات حلوة وتحسن التعبير عن مشاعرك.

حظك اليوم برج الثور 8-12-2022 على الصعيد العاطفي

تتحكم في انفعالاتك اليوم، وتكن مستعدا للاهتمام بمشاعر من حولك لتتقارب إليهم.

حظك اليوم برج الثور 8-12-2022 على الصعيد المهني

عليك الحذر والتحفظ أمام بعض العروض التي تقدم إليك فقد يكون بداخلها مخاطر كبيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-12-2022 على الصعيد العاطفي

يكتمل القمر في برجك ما يدفعك للغضب سريعا.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-12-2022 على الصعيد المهني

تواجد الشمس في مواجهة برجك يثير أعصابك، وعليك بالتماسك والمرونة.

حظك اليوم برج السرطان 8-12-2022 على الصعيد العاطفي

يكتمل القمر في منزل مواليد برج السرطان الثاني عشر، ما يتطلب منك عدم الحديث عن أخبارك وخططك.

حظك اليوم برج السرطان 8-12-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالحفاظ على صحتك وسلامتك، وكن حريصا جدا في تحركاتك.

حظك اليوم برج الأسد 8-12-2022 على الصعيد المهني

تمتلئ اليوم بالحماس والرغبة والإصرار على القيام بواجبك ويقف بجانبك الأصدقاء.

حظك اليوم برج الأسد 8-12-2022 على الصعيد العاطفي

تشعر بمخزون من المشاعر والأحلام الواعدة، وتعبر عن ذلك لمن تحب.

حظك اليوم برج العذراء 8-12-2022 على الصعيد المهني

لا تستسلم للانفعال الذي يصل بك اليوم إلى حد التهور.

حظك اليوم برج العذراء 8-12-2022 على الصعيد العاطفي

مواجهة الشمس للقمر يعيد إليك ذكريات مؤلمة.. فلا تدع الصغائر تعكر مزاجك.

حظك اليوم برج الميزان 8-12-2022 على الصعيد المهني

تستطيع تحقيق مكاسب ونجاحات وقد تصلك اليوم أنباء سعيدة من الخارج.

حظك اليوم برج الميزان 8-12-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح في لفت انتباه الجميع لوجودك ولقدراتك.

حظك اليوم برج العقرب 8-12-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تأخذ حذرك ولا تغامر، وابحث وفكر كثيرا لتتجنب الخسارة.

حظك اليوم برج العقرب 8-12-2022 على الصعيد العاطفي

ابتعد عن القلق كي ترى إيجابيات الطرف الآخر.

حظك اليوم برج القوس 8-12-2022 على الصعيد العاطفي

قاوم التشوش العاطفي واهتم بسلامتك.

حظك اليوم برج القوس 8-12-2022 على الصعيد المهني

لا تستجيب اليوم لمن يريد أن يدخلك في مشاحنات.

حظك اليوم برج الجدي 8-12-2022 على الصعيد المهني

عليك ذلك أن تنظم جهودك، وتأخذ قسطا وافرا من الراحة.

حظك اليوم برج الجدي 8-12-2022 على الصعيد العاطفي

لا تعلن خططك ولا تتحدث عن أخبارك الشخصية.

حظك اليوم برج الدلو 8-12-2022 على الصعيد العاطفي

تقضي أوقات حلوة اليوم مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الدلو 8-12-2022 على الصعيد المهني

تتواجد الشمس بمنزل المشروعات ما يمنحك حضورا.. تبدو مميزا بعلاقات ثرية.

حظك اليوم برج الحوت 8-12-2022 على الصعيد العاطفي

لا تعاند مع الأهل والأحباب وتجنب الجدال.

حظك اليوم برج الحوت 8-12-2022 على الصعيد المهني

احرص على عرض وجهة نظرك بلطف كي يقبلها الآخرون.