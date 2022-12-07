تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الإسكندرية

شهد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأربعاء حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الإسكندرية للعام الدراسي 2022 - 2023 للمرحلتين الإعدادية والثانوية وتكريم الداعمين لمبادرة «أولادنا بشاير خير»، والفائزين في المسابقات على المستوى الجمهوري والمشاركين في معسكر شنغهاي .

وقال «عربي أبوزيد» خلال حفل التنصيب أنّ الانتخابات تمنح الطلاب دروسًا فى الديمقراطية حيث تمثل محاكاة حقيقية وتنمي مهارات القيادة والثقة بالنفس، والتنسيق مع فريق العمل لدى أبنائنا الطلاب ليحملوا راية مصر في المستقبل القريب.

تكريم الفائزين ببطولة الدوري الجمهوري

وبدأت مراسم اليوم بالسلام الوطني والقرآن الكريم وكلمة الأمين السابق لاتحاد طلاب الإسكندرية وكلمة مدير المديرية وتكريم الأخصائيين المثاليين والطلاب الفائزين الحاصلين على مراكز جمهوري والرواد العموم ورواد الفصول والفائزين في الملتقى الفكري ودوري المكاتب والطالب المثالي، وكلمة الأمين الحالي ثم أدّى طلاب المكتب التنفيذي القَسَم، واخْتُتِمت المراسم بالتقاط صور تذكارية للفائزين.

وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ومحمد السُّني رئيس مجلس الأمناء بمحافظة الإسكندرية وبعض أعضاء المجلس ، وتوجيه عام التربية الاجتماعية ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومديري بعض الإدارات النوعية بتعليم الإسكندرية والداعمين لمبادرة أولادنا «بشاير خير».