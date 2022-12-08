حظك اليوم برج الحوت الخميس 8-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحوت بالصدق والعفوية وخفة الظل في تعاملاته مع الآخرين، وطيبة قلبه تجعله يتعرض للخداع والخيانة من قبل الكثيرين حوله، ولكن ذلك لا يجعله لا يثق في الناس فهو يظل يثق بهم ويقدم لهم العون والدعم والمساندة، مهما تعرض لخيبات أمل منهم، فهو لا يتعلم بسهولة ويقدم ما يشعر به فقط.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر، وفق حديث خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لبوابة الوطن.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اكتمال القمر معاكس اليوم، وذلك يطالب مواليد برج الحوت بعدم العناد مع الأهل والأحباب وتجنب الجدال، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس في وضع معاكس لك اليوم، ما يتطلب منك الهدوء والتركيز وعليك أن تعرض وجهة نظرك بلطف كي يقبلها الآخرون منك دون دخول في جدال وخلافات، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.