أستاذ جيولوجيا: مصر نفذت 1150 مشروع مياه شرب وصرف الصحي

أشاد الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه في جامعة الفيوم، بجهود الدولة المصرية والمشروعات التي تطلقها القيادة السياسية في مصر من أجل توفير مياه صالحة للشرب بمختلف محافظات الجمهورية.

الدولة نفذت 1150 مشروعا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إكسترا اليوم»، الذي يعرض على شاشة «extra news»، أن الدولة المصرية وضعت خطة أساسية لتوفير المياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي للأعوام من 2020 حتى 2050 بميزانية ضخمة وصلت إلى 300 مليار جنيه، إذ أن الدولة نفذت 1150 مشروع مياه شرب والصرف الصحي في أغلب محافظات الجمهورية.

الدولة نفذت 109 محطة تحلية مياه

وأوضح أستاذ جيولوجيا المياه بجامعة الفيوم، أن تكلفة مشروعات المياه التي نفذتها الدولة المصرية والبالغ عددها 1150 مشروعا في مختلف المحافظات تجاوزت الـ 150 مليار جنيه، فضلًا عن توسع الدولة في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، مؤكدا أن الدولة نفذت 109 محطة تحلية مياه، تنتج كميات ضخمة تتجاوز ملايين متر مكعب من المياه.