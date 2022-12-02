مسؤول تشغيل محطة تحلية المياه بالمنصورة الجديدة: نضخ 80 ألف متر مكعب كمرحلة أولى وثانية

قال المهندس محمد فارس، المسؤول عن تشغيل محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، إن المحطة صرح كبير في مدينة المنصورة الجديدة، ومفخرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي أول وأكبر محطة تحلية في شمال الدلتا بطاقة 80 ألف متر مكعب كمرحلة أولى وثانية.

إقامة محطة التحلية على 11 فدانا

وأضاف لقناة «إكسترا نيوز»، خلال جولتها بمحطة التحلية، أن المحطة تقام على 11 فدانا، وجرى بدء التنفيذ فيها 29 مايو 2019: «جميع العاملين بالمحطة تعبوا للوصول إلى ما هي عليه الآن».

600 فرد يشاركون في إنشاء المرحلة الأولى من المحطة

وتابع المسؤول عن تشغيل محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة: «المحطة تعتبر أحدث تكنولوجيا من حيث المعدات الموجودة في مصر، ونضخ في المدينة بطاقة 40 ألف متر مكعب، كما أن المرحلة الأولى نفذت بأعمال بحرية وأعمال بروسيس وهيدروميكانيك بأيادي مصرية خالصة بعدد أفراد لا يقل عن 600 فرد بين مهندس وفني وعامل خلال عملية التنفيذ، وحاليا 50 مهندسا وفنيا هم القائمين على عملية تشغيل المحطة».

وأكد أن الجميع اكتسب قدرات مختلفة، كما أن الأعمال البحرية نفذت بأيادي مصرية وشركات عاملة في مجال البترول.