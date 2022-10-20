تحلية المياه ومكافحة التصحر.. مشروعات خضراء في الجامعة اليابانية

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن مشاركة الجامعة بالعديد من المشروعات البحثية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إيمانًا من الجامعة بدورها في خدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة في التهيئة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

وأوضحت الدكتورة منى جمال الدين إبراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والكيمياء والبتروكيماويات والبيئة بالجامعة، في بيان، أنه جرى دعوة أساتذة بالجامعة لتقديم مشروعاتهم البحثية عبر الموقع الإلكتروني www. SGG.eg.

محطة خضراء لتحلیة المیاه

وأضافت أن الجامعة اليابانية تقدمت بعدد من المشروعات القومية البيئية، أبرزها: محطة خضراء لتحلیة المیاه لمجتمعات مستدامة، بناء قدرات المرأة للتكيف مع تغير المناخ، تحويل مخلفات المجتمعات الريفية إلى طاقة نظيفة.

مشروع مكافحة التصحر

وبرزت عدد من المشروعات القومية الأخرى على جدول أعمال الجامعة اليابانية، إذ تقدم الدكتور محسن غالي بمشروع مكافحة التصحر بتعظيم الاستفاده الصناعية من زراعة نبات الجوجوبا، وتقدم الدكتور محمود نصر بمشروع منصة تحليلات المناخ الأخضر: حالة الدراسة مدينة برج العرب.

كما تقدم الدكتور محمود شرعان، بدراسة تقييم مدى تأثر الشواطئ والمواني المصرية بدلتا النيل للتغيرات المناخية، وخيارات التكيف المناسبة اقتصاديا وبيئيا لكليهما.