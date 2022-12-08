حظك اليوم برج الجدي الخميس 8-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الجدي بطيبة القلب والهدوء والعقلانية، ويمتلئ قلبه بالحنيه وتسيطر على مختلف تعاملاته، ولكنه عندما يقفل من شخص أو يتأذى نفسيا منه فهو يقرر الابتعاد وعدم الحديث معه ثانية، ولكن إذا رأى أنه يقع في أزمة أو بحاجة إليه فهو لا يتأخر عن تقديم الدعم له حتى يتجاوز محنته ثم يعود تعامله معه كما كان بعيدا ودون اختلاط كبير.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر، وفق حديث خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لبوابة الوطن.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اكتمال القمر في منزل الصحة اليوم يتطلب منك أن تهتم بصحتك ولياقتك ويحتم عليك ذلك أن تنظم جهودك وتأخذ قسطا من الاسترخاء و الراحة على مدار يومك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

التزم السرية والكتمان وعدم الحديث عن أخبار حياتك الشخصية، كما يجب عليك ألا تعلن خططك، كما ينصحك الفلك بتجنب الأضواء والزهو بنفسك، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك.