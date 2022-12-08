حظك اليوم برج القوس الخميس 8-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج القوس إلى عيش حياة دون ضغوطات وأعباء، ويبتعد عن كل ما يؤرق صفو مزاجه، لذا فهو لا يصاحب العديد من الأشخاص رغم معارفه الكثيرة ويكتفي بقلة يسببون له السعادة والراحة، كما أنه لا يقترب من أفراد عائلته فهو يرى أن العائلة دائما ما يأتي منها المشكلات والخلافات التي لا يحب أن يدخل ويقحم نفسه فيها.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر، وفق حديث خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لبوابة الوطن.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم بأن تكون صلبا، وتقاوم التشوش العاطفي واهتم بسلامتك النفسية، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

يكتمل القمر في مواجهة برجك اليوم، ما يتطلب منك ألا تستجيب لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات ويدخلك في مجادلات لا فائدة منها، كل ما عليك أن تنتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.