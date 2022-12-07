عرض مسلسل «اتزان» على قناة ON خلال أيام

أعلن الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن العرض التليفزيوني الأول لمسلسل «اتزان»، إذ يُعد أحد الأعمال الأصلية لمنصة watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه.

وقال يسري الفخراني، إنّ مسلسل «اتزان» سيُعرض حصريًا عبر قناتي ON وON دراما خلال الأيام القليلة المُقبلة، ومن المُفترض الكشف عن مواعيد العرض قريبًا.

هدية آخر السنة للجمهور.. العرض التليفزيوني الأول للمسلسل

وكتب يسري الفخراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «من الأعمال الأصلية لمنصة watch it هدية آخر السنة عرض أول وحصري على on & on drama.. قريبًا.. مشاهدة ممتعة».

أبطال وصُناع مسلسل اتزان

ويُشارك في بطولة مسلسل اتزان كلّ من صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، حسن مالك، ثراء جبيل، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم.

المسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر، وإخراج شادي عبد السلام.

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية تجمع بين التشويق والإثارة، إذ تشهد الأحداث مفاجآت كثيرة، في إطار الصراعات التي يعيشها أفراد الأسرة، وقراراتهم الصعبة التي يلجأ إليها كل شخص على حده للحفاظ على نصيبه من الميراث.