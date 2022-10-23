تفاصيل شخصية مروان يونس في مسلسل «اتزان».. يعرض قريبا

يعيش الفنان مروان يونس خلال الفترة الحالية حالة كبيرة من النشاط الفني، إذ يشارك في أكثر من عمل منها ما يعرض الآن، وآخر ينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة من بينها مسلسل «اتزان».

الفنان مروان يونس كشف عن تفاصيل مسلسل اتزان، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شخصيته في هذا العمل الفني مختلفة عن ما قدمه من قبل ويقدم من خلاله تحدي جديد سيتفاجأ به الجمهور.

مروان يونس يتحدث عن مسلسل «اتزان»

وأضاف أنه خلال أحداث المسلسل يقدم شخصية متزنة تماما تتميز بالعقل والطيبة، وهذا بعيد تماما عن أدوار الشر التي قدمها خلال الفترة الماضية.

وأكد أن المسلسل يجرى عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية، لأنها تقدم وجبة مكثفة لا يمل الجمهور منها.

مسلسل «اتزان» بطولة صدقي صخر وركين سعد ومروان يونس ونبيل عيسى وصفاء الطوخي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر، وإخراج شادي عبد السلام.