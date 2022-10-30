ركين سعد تنهار نفسيا في الحلقات الأولى من مسلسل اتزان

بشخصية رحمة التي تعاني من اضطرابات نفسية، وتعيش وسط صراعات عائلية وتطاردها ذكريات والدها المتوفى، تقدم لنا النجمة الأردنية ركين سعد، دورًا مميزا في مسلسلها الأحدث اتزان، الذي انطلق عرضه حصريًا على منصة Watch it.

تفاصيل شخصية ركين سعد في الحلقة الأولى

وتحاول رحمة خلال أحداث مسلسل اتزان، استعادة اتزانها النفسي، فتلجأ إلى حبيبها السابق الطبيب النفسي باسل (صدقي صخر) بعدما شكّت في الطبيب النفسي الذي اختاره لها زوجها عمر (نبيل عيسى)، وخلال رحلة علاجها تبدأ رحمة في اكتشاف أسرار أفراد عائلتها، ومعرفة نفسها من جديد.

تعرف على أبطال مسلسل اتزان على واتش إت

وبجوار ركين سعد، يشارك في بطولة المسلسل النجوم صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، حسن مالك، ثراء جبيل، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم. المسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية تجمع بين التشويق والإثارة، حيث تشهد الأحداث مفاجآت كثيرة، في إطار الصراعات التي يعيشها أفراد الأسرة، وقراراتهم الصعبة التي يلجأ إليها كل شخص على حدى للحفاظ على نصيبه من الميراث.