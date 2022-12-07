الرئيس التونسي يبحث مع مسؤول أمريكي تطوير علاقات التعاون

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مع منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكجورك، تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

بيان الموقف التونسي من الإصلاحات

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن اللقاء فرصة لبيان الموقف التونسي من الإصلاحات التي تستجيب لمطالب التونسيين وتجسيدها في إطار جديد، وبناء على تصور مختلف عن التصورات السائدة.

التعاون التونسي الأمريكي

وأضاف البيان: «كما كانت المحادثات مناسبة للتطرق إلى جملة من الملفات ذات الصلة بروابط الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وآفاق تطويرها في عدة مجالات».