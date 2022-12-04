 أهالي تونس بالفيوم يحيون ذكرى ميلاد الخزافة السويسرية إيفيلين بوريه

أحيا أهالي قرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، ذكرى ميلاد الخزافة السويسرية الراحلة إيفيلين بوريه، رائدة صناعة الخزف ومؤسسة مدرسة الفيوم للخزف والفخار بالقرية، كما كرموها بإزاحة الستار عن لافتات الشارع الرئيسي بقرية تونس والذي يحمل اسمها.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن تسمية الشارع الرئيسي بقرية تونس، باسم الخزافة السويسرية الراحلة إيفيلين بوريه، عقب وفاتها مباشرة، إلا أنّه لم يتم تعليق لافتة باسمها حتى تم تعليقها اليوم.

حريصون على الاحتفاء بذكراها

وقالت صباح مصطفى إحدى طالبات الخزافة الراحلة إيفيلين بوري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أهالي القرية حريصون على الاحتفاء بذكرى ميلاد ووفاة «أم أنجلو» كما كانت تحب أن يناديها أهالي القرية، وذلك لما لها من فضل عظيم على أهالي القرية بالكامل.

تعليق لافتة باسمها في الشارع

وأضافت صباح، أنّ يوم إحياء ذكرى ميلاد الخزافة السويسرية الراحلة شهد قيام ابنتها ماريا باستوري، بإزاحة الستار عن اسم والدتها الذي جرى تعليقها في الشارع الرئيسي بقرية تونس السياحية، وسط تصفيق الجميع ودعواتهم للخزافة الراحلة.

تلاميذها الأوائل عرضوا أعمالهم بمدرستها

من ناحيتها، أوضحت سوزان حمدي إحدى صانعات الخزف والفخار في مدرسة إيفيلين، أنّه جرى وضع طاولات داخل المدرسة، وعرض عليها الدفعة الأولى من تلاميذ الخزافة الراحلة أعمالهم، ليظهروا فضلها عليهم جميعاً، وتكريمًا لها على ما فعلته لهم ولقريتهم، بعدما حولتها من قرية فقيرة إلى قرية منتجة سياحية يأتي لها الجميع من مختلف أنحاء العالم.

عرض بالعرائس وزيارة برج الحمام

وأشارت إلى أنّ يوم إحياء الذكرى تضمن مجموعة من الفعاليات أبرزها، عرض لفرقة «الكوشة للعرائس»، وزيارة بيت الحمام الذي أنشأته السيدة إيفيلين داخل منزلها كما أنه رمز القرية.

معرض للحرف اليدوية منتجات الكريسماس

وكشفت أنّه جرى أيضاً تنظيم معرضاً للحرف اليدوية ومنتجات الكريسماس في مركز الفيوم للفنون، لافتةً إلى أنّ في ذكرى وفاة السيدة إيفيلين، يقوم طلابها بتجميع أموال من بعضهم البعض، وعمل الطعام وتوزيعه على الجميع لإحياء ذكرى وفاتها.