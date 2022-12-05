الانتخابات التشريعية في تونس.. 3 أسابيع تحدد وجهة السياسة بالبلاد

ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التشريعية بتونس، عن وجود حملة ممنهجة هدفها تشويه الانتخابات التشريعية المقبلة والتأثير على أعداد المشاركة فيها.

بيان بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في تونس

وأوضحت الهيئة، في بيان لها الاثنين، رصدها مقاطع فيديوهات متدوالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشويه مسار الانتخابات التشريعية في تونس والتي ستبدأ في 17 ديسمبر الجاري، وقال البيان: «تهيب الهيئة بوسائل الإعلام وجميع الناخبين التونسيين بأن مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لا تتعلق في أغلبها بمرشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وإنما تأتي في إطار حملة ممنهجة بقصد تشويه العملية الانتخابية والتأثير على المشاركة في هذه الانتخابات».

المعارضة والانتخابات التشريعية في تونس

وتحاول المعارضة الوقوف بشكل معاكس للانتخابات التشريعية في تونس في ظل استقطاب تشهده البلاد التي قامت فيها ثورة منذ عامين، وتستمر الانتخابات 3 أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع في 17 ديسمبر الجاري، وسيتم اختيار 161 نائبا للبرلمان الجديد من أصل 1055 مرشحا.

تعاون أمريكي تونسي مع الانتخابات التشريعية في تونس

وبالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية في تونس، أجرت وزيرة العدل التونسية ليلي جفال، مساء اليوم الاثنين، مع القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانسيشي، مباحثات لتعزيز التعاون بين البلدين، مع العمل على تطوير الشراكة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في المنظومة القضائية والقانونية لوزارة العدل في الفترة ما بين 2023 إلى 2025.

موقف اتحاد الشغل العام من الانتخابات التشريعية في تونس

وكانت اتحاد الشغل العام في تونس اتخذ موقفا محايدا من الانتخابات التشريعية في تونس التي تجرى لمدة 3 أسابيع مستمرة في الذكرى الثانية عشر للثورة التونسية التي اندلعت نهاية عام 2010.