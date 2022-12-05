تونس والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوني

بحثت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم الإثنين، مع القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيشي، سبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي.

التعاون القضائي والقانوني بين البلدين

وذكر بيان لوزارة العدل، أن الجانبين استعرضا تقدم تنفيذ مختلف مشروعات التعاون القائمة بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي، إذ جرى التأكيد على أهمية مواصلة دعم وتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك في شتى المسائل المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية.

تطوير الشراكة بين تونس وأمريكا

واتفق الطرفان على تطوير الشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بالمنظومة القضائية والإصلاحية في إطار المخطط الاستراتيجي للوزارة 2023 – 2025.