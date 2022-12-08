حظك اليوم برج العذراء الخميس 8-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العذراء بالصبر وطولة البال، ويستطيع أن يصبر على البلاء والمصاعب والظروف الصعبة لأطول فترة ممكنة ويقتنع بالأقدار ويمتلئ قلبه بالرضا، ولا يحب أن يحزن نفسه ويعيشها في أجواء مليئة بالكآبة، فهو يستطيع أن يسعد نفسه ويجلس معها لفترات طويلة بعيدا عن الناس ويمارس طقوس يحبها من قراءة أو الاستماع إلى الموسيقى أو الغناء أو الطبخ، وغيرها من الهوايات التي تجعله يخرج من أجواء الحزن والضغوطات.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر، وفق حديث خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لبوابة الوطن.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

حاول أن تكون هادئا اليوم، ولا تجعل سرعة الانفعال تسيطر على أعصابك وأفعالك وتصل بك إلى التهور، حيث أن اكتمال القمر معاكس لمواليد برج العذراء اليوم، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

مواجهة الشمس للقمر تجعلك تعيش أوقات حزينة، وتذكر أيام وأحداث مؤلمة، فلا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتتسبب لك ضغط وحزن وتوتر، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي.