المجلس الرئاسي الليبي: المصالحة الوطنية ضمان لاستقرار البلاد

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن المصالحة الوطنية في ليبيا من أهم المشروعات التي يعمل عليها المجلس في جوانبها الاجتماعية والدستورية والاقتصادية والعسكرية، موضحا أن مشروع المصالحة ليس مؤقتا، بل يحتاج إلى زمن للخروج بنتائج إيجابية، ونسعى أن تكون المصالحة على أسس سليمة، لضمان استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات.

دعم مسار المصالحة الوطنية

وأشاد المنفي في كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية الليبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، بدور الحكماء والأعيان الذين وصفهم بأنهم سفراء ليبيا في الداخل لدعم مشروع المصالحة وملتقى المسار الاجتماعي.

الانتخابات في ليبيا

بدوره، أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، أنه منذ استلام المجلس لملف المصالحة الوطنية، كان حريصا على نجاحه، فهو المشروع الذي يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الليبيون جميعا، لافتا إلى أن هذا المشروع طال انتظاره، ويعد من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات الليبية من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة.

حجر الأساس للمصالحة

وأكد أن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى ستكون حجر الأساس لعقد المؤتمر الأول للمصالحة الذي سيوصلنا للاتفاق على ميثاق وطني.