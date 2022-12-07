شخص يعثر على صور زفاف نور الشريف.. ويحاول تسليمها لـ بوسي

في تطور جديد لأزمة ضياع مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف، ووصول بعض منها إلى الأرصفة بين تجار الروبابكيا، عثر شخص يُدعى «مصطفى» على مجموعة صور خاصة بحفل زفاف نور الشريف وبوسي.

ويحاول «مصطفى» الوصول إلى الفنانة بوسي لتسليمها هذه الصور، وإنقاذها من الضياع، لا سيما وأنها تتضمن ذكريات سعيدة، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الصور، مُعلقًا عليها: «السلام عليكم.. لو فيه حد يعرف يوصلني بأسرة الفنان نور الشريف، أكون شاكر لوجود متعلقات شخصية خاصة بالفنان عبارة عن صور زفافه».

العثور على مقتنيات نور الشريف على الأرصفة

وكانت الأسابيع الماضية، قد شهدت عثور الناقد عصام زكريا على مجموعة من مقتنيات نور الشريف، على أحد الأرصفة، ليستنكر إهدارها، وخرجت أسرة الفنان الراحل وقتها نافية صلتها بالواقعة مؤكدة أنها لم تُفرط في المقتنيات.

ومن جانبه، نفى الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، التي تضم في جزء منها مكتبة الفنان نور الشريف، ما تردد عن بيع المكتبة لمقتنيات الفنان الراحل: «شائعة ولا أساس لها».

أسرة نور الشريف تسلم 6123 كتابا لمكتبة الإسكندرية

وأشار إلى أن أسرة الفنان سلّمت مكتبة الإسكندرية 6123 كتابا، ونحو 700 ورقة، و9 كراسات بخط يده مدون بها ملاحظات وخواطر، ولم تسلم أي ألبومات أو جوائز أو صور.

وذكر أن المكتبة تتولى فهرسة وأرشفة مقتنيات الشخصيات العامة، وتخصص لها مكانا خاصا باسم صاحبها، ليعرف القارئ أن هذه الكتب من مقتنيات مكتبة هذا الشخص.