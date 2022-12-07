بالدرجات.. مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لمادة الرياضيات، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وفقا لماء جاء من التوجيه العام للرياضيات، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحان مادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي

حددت المديريات التعليمية، مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي:

- عدد 27 سؤال اختياري، كل سؤال بدرجة عدد سؤالين مقالي بدرجتين وآخر بثلاثه درجات، أعمال السنة ثماني درجات، إجمالي الدرجة النهائية 40 درجة.

تطبيقات الرياضيات

- عدد 20 سؤال اختياري، بدرجة، عدد سؤالين مقالي بدرجتين لكل سؤال، أعمال السنة ست درجات، إجمالي الدرجة النهائية 30 درجة.

تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

- أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 85% إلكتروني اختيار من متعدد، و15 ورقي مقالي.

- تعقد الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

- تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية لإعداد مفردات اختبارية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية للمركز القومي للامتحانات.

- إعداد مدربين من الموجهين بالمديريات التعليمية، وفق النظام الجديد في كل التخصصات على صياغة الأسئلة.

- تدريب المعلمين على آلية وضع الأسئلة، ليتولوا بدورهم تدريب المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية.

- مدير الإدارة مسئول عن وضع الجداول وإجراء الامتحانات.

- إجراء اختبارات تجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي منتصف ديسمبر.

- إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول على سيستم المدرسة دون الإنترنت.