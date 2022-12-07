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بالدرجات.. مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي

كتب:

أميرة فكري
08:17 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
صورةً أرشيفية

صورةً أرشيفية

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لمادة الرياضيات، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وفقا لماء جاء من التوجيه العام للرياضيات، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحان مادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي 

حددت المديريات التعليمية، مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي:

- عدد 27 سؤال اختياري، كل سؤال بدرجة عدد سؤالين مقالي بدرجتين وآخر بثلاثه درجات، أعمال السنة ثماني درجات، إجمالي الدرجة النهائية 40 درجة.

تطبيقات الرياضيات 

- عدد 20 سؤال اختياري، بدرجة، عدد سؤالين مقالي بدرجتين لكل سؤال، أعمال السنة ست درجات، إجمالي الدرجة النهائية 30 درجة.

تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي  

- أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 85% إلكتروني اختيار من متعدد، و15 ورقي مقالي. 

- تعقد الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية. 

- تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية لإعداد مفردات اختبارية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية للمركز القومي للامتحانات.

- إعداد مدربين من الموجهين بالمديريات التعليمية، وفق النظام الجديد في كل التخصصات على صياغة الأسئلة. 

- تدريب المعلمين على آلية وضع الأسئلة، ليتولوا بدورهم تدريب المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية. 

- مدير الإدارة مسئول عن وضع الجداول وإجراء الامتحانات. 

- إجراء اختبارات تجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي منتصف ديسمبر. 

- إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول على سيستم المدرسة دون الإنترنت.

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بقلم أميرة فكري