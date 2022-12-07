«التعليم»: لا صحة لانتشار لعبة «تشارلي» بالمدارس وتعليمات بمراقبة الأنشطة الطلابية

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول انتشار لعبة «تشارلي»، في مدارس الجيزة، مؤكدا أنه تم التواصل مع مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وأفادت أن ما يتردد ليس له أساس من الصحة، نافية إقدام إحدى طالبات مدرسة فب العمرانية على قطع شرايينها.

التنبيه على مديري المدارس بمراقبة أي أنشطة غير معتادة

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن وزارة التربية والتعليم، وجهت كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس بمراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.

وأهابت وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور بمراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية وتوعيتهم بمخاطر الألعاب الإلكترونية باعتبارهم شريكًا أساسيًا مع الوزارة في تربية الطلاب.