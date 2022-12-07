«التعليم» تنظم 1040 نشاطا في 890 مدرسة لـ47 ألف طالب

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والهيئة العامة لقصور الثقافة، نتاج تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين لتنفيذ سلسلة فعاليات لطلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، بهدف الوصول بالمنتج الثقافي إلى الطلاب في مختلف محافظات مصر، واكتشاف مواهبهم ورفع وعيهم وذائقتهم الفنية في مراحل التعليم المختلفة، حيث بلغ عدد الأنشطة التي نُفذت خلال تلك الفترة 1040 نشاطًا في 890 مدرسة على مستوى الجمهورية، واستفاد منها أكثر من 47 ألف طالب في المراحل العمرية المختلفة.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ يوم الأنشطة الذي تم تطبيقه بداية من العام الدراسي الحالي، يهدف إلى تنويع مهارات الطلاب واكتشاف المواهب في مختلف المجالات ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري، وهي من أهم محاور رؤية مصر التنموية 2030، مشيرًا إلى أهمية اكتشاف الموهوبين والفائقين في المدارس، حيث إنّهم من يستطيعون صنع الفارق في المستقبل، حتى نصل إلى التعليم المنتج للإبداع.

تنظيم الأنشطة على يد متخصصين

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أنّ التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوة مهمة في استراتيجية بناء الإنسان المصري، حيث تساهم الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة على يد المتخصصين في مجالات الإبداع كافة، في اكتشاف وصقل مهارات الموهوبين في مجالات الفنون والآداب في مرحلة النشء والشباب، بما يساعد على خلق جيل واع ومستنير، لافتة إلى تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة واستمرار التعاون للوصول بالمنتج الثقافي لأكبر عدد من المدارس في محافظات مصر.

وتابع الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنّ الفعاليات التي قدّمها نخبة من المتخصصين من الهيئة داخل مدارس 24 محافظة وبعدد من قصور الثقافة، شملت عروضًا فنية ومسرح العرائس، وورش مهارات واكتشاف مواهب في الفنون والآداب والابتكارات العلمية، إلى جانب ورش الحكي والقراءة ومسابقات المعلومات، وعروض سينمائية خاصة بالطفل، وندوات توعوية، وورش الفنون التشكيلية ومعارض فنية للمشاركين فيها.

تمكين الطلاب للتعبير عن ذاتهم والارتقاء بسلوكياتهم

وأكدت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أنّه في إطار دعم الدكتور رضا حجازي للأنشطة وممارستها، نعمل على تمكين الطلاب من التعبير عن ذاتهم والارتقاء بسلوكياتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم، ولزيادة الوعي واكتساب أبنائنا مهارات التفاعل مع البيئة والتواصل مع المحيطين به، والمساهمة في بناء شخصيتهم ثقافيًا وفنيًا واجتماعيًا.

وبلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات في إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي 224 نشاطًا، جرى تنفيذها في 172 مدرسة من مدارس القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف، بإجمالي 10036مستفيدًا من الطلاب.

كما بلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات بمدارس الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء وشمال سيناء، 166 نشاطًا في 150 مدرسة بإجمالي 6059 مستفيدًا، أما إقليم جنوب الصعيد الثقافي الذي يضم محافظات أسوان والبحر الأحمر وقنا والأقصر، فشهد تنفيذ 94 نشاطًا في 82 مدرسة بإجمالي 3179 مستفيدا.

وبلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات بمدارس دمياط وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية 201 نشاط، في 178 مدرسة بإجمالي 8685 مستفيدا، وفي إقليم غرب ووسط الدلتا بلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات بمدارس الغربية والبحيرة ومطروح والإسكندرية والمنوفية، 293 نشاطًا في 249 مدرسة بإجمالي 14403 مستفيد، وفي إقليم شمال الصعيد لذي يضم أسيوط والمنيا والوادي الجديد وسوهاج، بلغ إجمالي الأنشطة 61 قدمت لـ4719 طالبا في 59 مدرسة.