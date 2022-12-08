«عائشة» سيدة من واحة سيوة علمت 40 فتاة المشغولات اليدوية: «بفتح لهم باب رزق»

لم تدخر عائشه الفتاه الثلاثينية جهدًا في تعليم بنات مدينتها «سيوة» الصناعات اليدوية من الغزل والأصواف وعمل الكليم والسجاد والحوايا وتطريز الملابس للنساء والأطفال، بالإضافة إلى صناعة الأنتيكات والجلود والمفروشات المختلفة، الأمر الذي يتيح لهم فتح مصدر رزق دائم.

تدريب الفتيات

وقالت عائشة في تصريحات لـ«الوطن»: «بدأنا في سيوة بتنظيم دورات تدريبية للفتيات الراغبات في العمل على الصناعات اليدوية المختلفة، واستمرت الدورات وورش العمل عده أسابيع حتى تمكنت الفتيات من تنفيذ كل ما تعلموه على أرض الواقع في أعمال التطريز والصناعات اليدوية المتنوعة».

رحلة تعليم 40 فتاة

وأوضحت أن 40 فتاة حاليا تحولن من البطالة لأيادى عاملة ومعقبة: نجحنا جميعاً في دخول سوق العمل والإنتاج والتسويق من خلال عرض المنتجات في المعارض والمحلات والبازارات في سيوة.

الحفاظ على التراث السيوي

في السياق، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك دعمًا للفتيات في سيوة اللاتي يعملن في المشغولات والصناعات اليدوية المختلفة، وتوفير أماكن للتدريب في مركز الصناعات الحرفية تحت إشراف محافظة مطروح.

منتجات الصناعات اليدوية في سيوة

وتشتهر سيوة بالعديد من الصناعات الحرفية منها المشغولات اليدوية وتطريز الملابس السيوية وصناعة الكليم والسجاد والفضة وجميعها من المواد المحلية البيئية بسيوة، مثل أباجورات الملح والطابون المصنع من زيت الزيتون السيوي والمباخر السيوية، وهو ما يجذب السياح الأجانب من عشاق سيوة والمصريين والذين يحرصون علي التسوق من الواحة خلال زيارتهم لها.