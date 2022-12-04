أول منتجع سياحي صديق للبيئة في سيوة.. أكواخ من جريد النخل وأشجار الزيتون

باتت سيوة أيقونة المدن الصديقة للبيئة في مصر ليس فقط من خلال الطابع البيئي ومكوناتها الخضراء من حدائق ومساحات خضراء وأشجار فاكهة وبحيرات مياه عذبة ومالحة، ولكن بالتطور التي تسير فيه من خلال المشروعات صديقة البيئة الجاري إنشاؤها وتجلت في أول منتجع سياحي جرى إقامته بالطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة، وتضمن كهوفها بيئية؛ ليكون الأول من نوعه في سيوة تزامنا مع التغيرات المناخية التي تتطلب إجراءات مناهضة لهذه القضايا.

أكواخ صديقة للبيئة

ويروي تامر عبد المجيد، مدير المنتجع الأول من نوعه وصديق للبيئة، تفاصيل المنتجع قائًلا: «أقمنا منتجعا سياحيا بيئيا في سيوة يضم أكواخا خشبية جميعها من المكونات المحلية من واقع الطبيعة ليعمل بالطاقة الشمسية؛ ليكون أول منتجع صديق للبيئة في الواحة، كما أنشأنا أكواخا للتخييم مكونة من طابق واحد وأخرى طابقين، وكافتريات ومطاعم من وحي البيئة، واستخدمنا بها جميع المواد الأولية من سيوة من جريد النخيل وأشجار الزيتون وجميع المفروشات على الأسرة من منتجات صناعات يدوية بأيادي أبناء سيوة».

السياحة البيئية

نزلاء المنتجع من المصريين ولفيف من السياح الأجانب الذين يعشقون رحلات سيوة ويقدرون قيمتها السياحية الفريدة التي تتميز بها عن غيرها من المدن السياحية الأخرى في مصر والوطن العربي، حسب حديث «عبد المجيد» لـ«الوطن»، مؤكدًا حرصه على توفير خدمات سياحية ذات طابع بيئي يبحث عنها الكثير الآن من داخل وخارج مصر للاستمتاع بها، إذ أن السياح الأجانب يعشقون السياحة البيئية ويفضلون دائما الأماكن الهادئة، وهو ما تتميز به سيوة من مناظر طبيعية وبحيرات وجبال وصحراء وأجواء متميزة صديقة للبيئة، بجانب الأكلات السيوية وهي أطعمة أورجانك صحية للجسم.

مشاهدة غروب الشمس

وتتميز منطقة جزيرة فطناس في حياة سيوة، بأجمل الأماكن السياحية التي يقبل عليها الزائرون طبقا لمحمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة لـ«الوطن»، لافتًا إلى أنها جزيرة تتميز بوقوعها على بحيرة مياه، وجبال مرتفعة حولها ومناظر طبيعية خلابة، وتتمتع بارتفاع نسبة الأكسجين والشمس الدافئة نهارا والطقس الرائع الذي الجاذب للسياح والمصريين في هذا المكان المتفرد على أرض مصر.